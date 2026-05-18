Tiistaina Suomessa koetaan tämän vuoden ensimmäinen hellepäivä, mutta sen lisäksi viikko pitää sisällään monia muitakin vaiheita.
Alkava viikko tuo mukanaan kaikenlaisia säätiloja.
MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi esitteli Huomenta Suomessa tiistain sääkartan, jossa huomio kiinnittyi erityisesti Lappeenrannan Konnunsuon säähavaintoasemaan.
– Se voi hyvinkin olla paikka, jossa mitataan vuoden ensimmäinen hellelukema, Rintaniemi arvioi.
Hellepäiväksi luokitellaan päivä, jolloin lämpötila kohoaa vähintään 25,1 asteeseen.
Suomeen virtaa Venäjän suunnasta hyvin lämmintä ilmamassaa, mikä tuo mukanaan myös ukkoskuuroja pitkin viikkoa.
– Huomenna voi jyrähdellä paikoin varsin voimakkaasti, Rintaniemi varoittaa.
Aurinkorasva esiin
Auringolta suojautumiseen kannattaa kiinnittää huomiota, erityisesti jos aikoo viettää aikaa ulkona.
– UV-indeksi on nelosen luokkaa. Kolmosesta alkaa suojautumisen tarve.
Viikon mittaan sää muuttuu ajoittain pilvisemmäksi, jolloin UV-säteilyn voimakkuus jää vähäisemmäksi.