Viiden jälkeen -ohjelma nähdään tänään poikkeuksellisesti MTV Katsomossa jo klo 16 alkaen jääkiekon MM-kisojen vuoksi.
Jääkiekkoteemaisessa erikoislähetyksessä sukelletaan illan Suomi–Yhdysvallat -ottelun ennakkoasetelmiin. Lisäksi vieraillaan Tampereella jääkiekkomuseossa ja kuullaan jääkiekkoleganda Kalervo Kummolan arvio, mihin Leijonien paukut tänä vuonna kisoissa riittävät.
Vieraana myös MTV Uutisten eläköitynyt uutisankkuri Keijo Leppänen, joka kertoo muistojaan jääkiekkovanhempana.
Vierailemme myös kisakatsomossa Helsingin keskustassa.
Aiheemme maanantaina 18.5.2026:
16.00: Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisoissa hallitsevan maailmanmestari USA:n
16.10: Tampereen jääkiekkomuseo tallentaa lajin huippuhetkiä
16.15: Kalervo Kummola ei eläköidy jääkiekosta koskaan
16.30: Toimittaja Petteri Savolainen heittäytyy jääkiekkomaalivahdiksi ilman kokemusta
16.40: Millainen jääkiekkovanhempi on ex-uutisankkuri Keijo Leppänen