Nimilautakunnan käsittelyyn tuli vuonna 2025 joukko uusia, harvinaisia ja erikoisia etunimiä, joita kaikkia lautakunta ei voinut puoltaa.

Joka vuosi nimilautakunta joutuu hylkäämään ehdotuksia nimistä, joita vanhemmat haluaisivat lapselleen antaa tai joita aikuiset ovat hakeneet itselleen.

Puoltamattomat uudet etunimet 2025 -listalta löytyvät muun muassa nimet Ikimetsä, Kaaos, Liekkiö, Sampomakkara, Makkara, Torstai sekä pienellä etukirjaimella kirjoitettu lauri. Myöskään nimiä Tyks, Lover tai Tietäväinen ei katsottu nimilain mukaisiksi.

Mitä etunimeltä vaaditaan?

Etu- ja sukunimilaki vaatii, että kaikilla pitää olla etunimi. Yhteensä etunimiä voi olla jopa neljä, nimilautakunnasta kerrotaan.

Nimilautakunnan mukaan etunimi tai etunimistä muodostettu kokonaisuus ei saa olla omiaan aiheuttamaan pahennusta tai haittaa. Se ei saa olla etunimeksi muutoinkaan ilmeisen soveltumaton.

Haittakynnys arvioidaan alaikäisen lapsen kohdalla alhaisemmaksi kuin täysi-ikäisen hakijan kohdalla.

Etunimen tulee lähtökohtaisesti vastata muodoltaan, sisällöltään ja kirjoitusasultaan vakiintunutta etunimikäytäntöä. Se ei saa myöskään olla ilmeisen sukunimityyppinen tai vakiintunut toisen sukupuolen nimeksi.

Harkinnanvaraisten edellytysten vastaisen etunimen voi saada erityisillä syillä, vaikkapa silloin jos hakijalla on laissa tarkoitettu yhteys vieraaseen valtioon, jonka nimikäytäntöä haettu nimi vastaa.

Digi- ja väestötietovirasto voi hyväksyä uuden etunimen ilman nimilautakunnan käsittelyä, mutta se ei voi hylätä etunimeä ilman lausuntoa lautakunnalta, lautakunnasta kerrotaan.