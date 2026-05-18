Lajipuritaanit syyttävät etikettivirheistä – erikoismies otti miljoonien arvoisen suurvoiton

Myös mailoista huolehtiminen juontaa juurensa Rain nuoruuteen. Rai on lähtöisin työläisperheestä, ja vaikka raha oli tiukassa, hänen isänsä panosti mahdollisimman paljon lahjakkaan poikansa harrastukseen.

Golfista on tullut pukeutumisen ja muun osalta huomattavasti rennompi peli vuosien saatossa, mutta moni perinteisiin nojaava laji-ihminen näkee Rain tavat etikettivirheinä. Tämän huomasi nopeasti myös sosiaalisen median julkaisuista suurvoiton jälkeen.

Englantilainen erottuu joukosta PGA-kiertueen kisoissa. Hän lyö avaukset ja rautalyönnit mustat hanskat molemmissa käsissään. Lisäksi hänellä on suojapussit rautojensa ympärillä.

– Jo major-kisassa pelaaminen vaatii todella paljon töitä. En ole vielä täysin sisäistänyt tätä, Rai totesi mestaruuden ratkettua.

Raita voi pitää todellisena yllätysmestarina, sillä hän oli saavuttanut ennen tätä yhden PGA-kisavoiton, elokuussa 2024.

Brittigolfari Aaron Rai tekee asiat omalla tavallaan. Nyt hän on major-voittaja.

Venäjän drooni osunut Kiinan laivaan juuri ennen Putinin ja Xin tapaamista

– Kun tuli kotiin harjoituskierroksen jälkeen, hän putsasi aina rautojen jokaisen uran öljyllä ja harjalla. Hän alkoi myös laittaa rautoihin suojat huolehtiakseen mailoista.

– Hän on ollut uskomaton. En liioittele, kun sanon, etten olisi täällä ilman häntä. Hän on elämänkumppanini ja ystäväni, mutta myös pelini tukihenkilö, Rai kehui voittonsa jälkeen.