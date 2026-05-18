Brittigolfari Aaron Rai tekee asiat omalla tavallaan. Nyt hän on major-voittaja.
Aaron Rai, 31, saavutti sunnuntaina jokaisen ammattilaisgolfarin unelman, major-voiton. Rai valloitti PGA Championship -turnauksen kolmen lyönnin erolla. Hän nappasi noin 3,2 miljoonan euron palkintorahat.
Raita voi pitää todellisena yllätysmestarina, sillä hän oli saavuttanut ennen tätä yhden PGA-kisavoiton, elokuussa 2024.
– Jo major-kisassa pelaaminen vaatii todella paljon töitä. En ole vielä täysin sisäistänyt tätä, Rai totesi mestaruuden ratkettua.
Golftähti Rory McIlroy totesi sunnuntaina, että varmasti jokainen ammattilaispelaaja suo voiton sympaattiselle Raille.
Englantilainen erottuu joukosta PGA-kiertueen kisoissa. Hän lyö avaukset ja rautalyönnit mustat hanskat molemmissa käsissään. Lisäksi hänellä on suojapussit rautojensa ympärillä.
Golfista on tullut pukeutumisen ja muun osalta huomattavasti rennompi peli vuosien saatossa, mutta moni perinteisiin nojaava laji-ihminen näkee Rain tavat etikettivirheinä. Tämän huomasi nopeasti myös sosiaalisen median julkaisuista suurvoiton jälkeen.
Britti onkin saanut selitellä pelinsä erikoisia yksityiskohtia.
– Pelasin (nuorena) kahdella hanskalla, jotta sain pidettyä käteni lämpiminä talvikuukausina Englannissa. Tästä kehittyi tapa, josta en ole luopunut, Rai on kertonut.
Myös mailoista huolehtiminen juontaa juurensa Rain nuoruuteen. Rai on lähtöisin työläisperheestä, ja vaikka raha oli tiukassa, hänen isänsä panosti mahdollisimman paljon lahjakkaan poikansa harrastukseen.