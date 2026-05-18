Hyökkääjä Henri Nikkanen on tehnyt kahden vuoden sopimuksen jääkiekon SM-liigaan palaavan Helsingin Jokerien kanssa.

Nikkanen, 25, saapuu Jokereihin SaiPasta. Hyökkääjä summasi tämän kevään pronssijoukkueessa 60 runkosarjaottelussa hulppeat pisteet 27+29=56. Pudotuspeleissäkin Nikkanen kiekkoili lähes piste per ottelu -tahdilla.

– Henri on juuri sellainen sentteri, jonka jokainen joukkue tarvitsee voittaakseen pelejä. Hän tekee pisteitä, voittaa aloituksia ja puolustaa hyvin, Jokerien urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki kommentoi tiedotteessa.

Nikkasella on kokemusta myös Pohjois-Amerikasta 140 AHL-ottelun verran.

Jokerit on mellastanut siirtomarkkinoilla. Se on kiinnittänyt jo muun muassa Patrick Curryn KalPasta sekä Maxime Fortierin ja Antti Kalaputaan SaiPasta.