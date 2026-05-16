Hondius-aluksella ollut kanadalainen matkailija on antanut positiivisen testituloksen hantaviruksesta, kertoo Kanadan yleisradioyhtiö CBC.
Matkailija on ollut karanteenissa varotoimena mahdollisen tartunnan vuoksi, ja hän sai hantaviruksen oireita kaksi päivää sitten.
Hänen alustava testituloksensa pitää vielä vahvistaa laboratoriossa.
Maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että siihen mennessä oli raportoitu kaikkiaan 11 hantavirustapausta. Tartunnan saaneista kolme on kuollut.