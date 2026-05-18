Perhe oli tukemassa Pete Parkkosta Euroviisuissa.

Suomea Euroviisuissa Linda Lampeniuksen kanssa edustanut Pete Parkkonen palasi Suomeen sunnuntai-iltana 17. toukokuuta. Viisuedustajaa oli Helsinki-Vantaan lentokentällä vastassa suuri joukko mediaa ja faneja.

Parkkonen vastaili hyväntuulisena median kysymyksiin. Hän muun muassa kertoi, miten hänen perheensä on tukenut häntä euroviisumatkan aikana.

– Vanhempani, siskoni ja puolisoni olivat tuolla (Wienissä) katsomassa, ja myös paljon ystäviäni. On tullut niin paljon viestejä, että varmaan huominen päivä menee viesteihin vastaillessa, hän sanoi.

Pete Parkkonen sai iloisen vastaanoton Helsinki-Vantaan lentoasemalla.Lehtikuva

Lampenius ei lentänyt Parkkosen kanssa Helsinkiin, vaan suuntasi kotiinsa Ruotsiin. Parkkosen mukaan ajatuksena oli, että jos voitto oli tullut, he molemmat olisivat lentäneet Suomeen.

– Mutta nyt tietysti Lindallakin on kova koti-ikävä. Tässä vaiheessa päätettiin, että mennään suoraan kotiin perheidemme luokse.