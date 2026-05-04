Kolme ihmistä on kuollut risteilyaluksella raivonneen virusepidemian seurauksena.

Tautitapaukset on raportoitu MV Hondius -risteilyaluksella, joka oli matkalla Atlantin valtamerellä Argentiinasta Kap Verdelle.

Maailman terveysjärjestö WHO on kertonut, että hantaviruksen epäillään olevan kuolemantapauksien taustalla.

Alus on parhaillaan Kap Verden edustalla, ja alankomaalaisen Oceanwide Expeditions -matkanjärjestäjän mukaan tilanne aluksella on yhä vakava.

Vain yksi tartunta vahvistettu

Etelä-Afrikan viranomaiset kertoivat BBC:lle, että ensimmäinen oireita saanut henkilö oli 70-vuotias mies, joka kuoli aluksella.

Myös hänen 69-vuotias vaimonsa sairastui aluksella ja hänet evakuoitiin Etelä-Afrikkaan, missä hän kuoli myöhemmin. Kolmas menehtynyt henkilö oli Saksan kansalainen.

Matkanjärjestäjän antaman lausunnon mukaan hantavirus on kuitenkin toistaiseksi vahvistettu ainoastaan brittiläisen miehen kohdalla, jota hoidetaan parhaillaan Etelä-Afrikassa.

Aluksen omistava matkanjärjestäjä Oceanwide Expeditions kertoi eilisiltana antamassaan lausunnossa, että kaksi miehistön jäsentä tarvitsisi kiireellistä lääketieteellistä hoitoa. Paikalliset terveysviranomaiset ovat käyneet aluksella arvioimassa oireilevien henkilöiden tilaa, mutta toistaiseksi heitä ei ole päästetty maihin hoitoa varten.