Ruotsalainen vapaaottelija Nova Bergman syytti MM-finaalivastustajaansa Suwanan Boonsornia mieheksi.

Nova Bergman eteni viime vuonna vapaaottelun MM-finaaliin Brasilian Sao Paulossa. Ruotsalaista vastaan asettui Thaimaan Suwanan Boonsorn.

Bergman oli turnauksen aikana kiinnittänyt huomiota thaimaalaisen "maskuliiniseen ruumiinrakenteeseen".

– Kun kohtasimme silmästä silmään, huomasin, että hänellä on partaa, Bergman kertoi Aftonbladetin mukaan.

Ruotsalaislehti raportoi havainnoista, joiden mukaan Boonsornilla oli viikset ja aataminomena.

Tuomari pyysi anteeksi ja antoi lausunnon

Bergman sai ottelun alussa jalkaansa potkun, joka oli hänen mukaansa kovempi, mihin hän on tottunut.

Ensimmäisen erän jälkeen ruotsalainen sanoi valmentajalleen epäilyksestään, että vastustaja saattaa olla mies.

Bergman hävisi ottelun toisessa erässä kuristuksella.

Boonsorn näkyy Bergmanin oheisessa Instagram-julkaisussa mitalistien kuvassa oikeaa nuolta painamalla.

Tuomari Gary Morris pyysi Aftonbladetin mukaan anteeksi, että Bergman joutui kohtaamaan miehen.

Morrisilla on 34 vuoden kokemus kamppailulajien tuomitsemisesta, 15 vuotta niistä vapaaottelun parissa. Hän antoi ottelun jälkeen kirjallisen lausunnon, jonka mukaan hän uskoi, että Boonsornin on täytynyt syntyä mieheksi.

Tuomarin mukaan thaimaalaisella ei ollut "naisellisia ominaisuuksia" ja hänen liikkeidensä voima oli poikkeuksellista. Morris kertoi lisäksi tarkkailleensa urheilijan kaulaa ja kuvaili aataminomenan näkemistä "ratkaisevaksi tekijäksi".

Ei sukupuolitestausta

Ruotsin päävalmentaja Patrik Hjulström kirjasi myös havainnoistaan raportin. Ruotsin vapaaotteluliitto ilmaisi tyytymättömyytensä kansainvälisen kattojärjestö Gamman lääketieteelliseen komiteaan.

Bergmanin mukaan hänelle luvattiin, että asia vietäisiin eteenpäin ja Boonsornin sukupuolesta tehtäisiin tutkinta. Myöhemmin hänelle kuitenkin kerrottiin, ettei näin tehdäkään, koska se voitaisiin kokea loukkaavaksi tai ettei liitoilla olisi siihen oikeuksia.

Gammalla ei ole oikeutta suorittaa esimerkiksi kromosomi- tai testosteronitestejä.

"Seuraukset voivat olla todella vakavat"

Boonsorn on kirjoittanut sosiaalisessa mediassa haluavansa, että hänet hyväksytään naisena urheilun parissa, että hänen kykynsä tunnustetaan ja hänelle osoitetaan kunnioitusta.

Bergman sanoo, että Boonsorn voisi tehdä sukupuolitestin ja näyttää sen tulokset, jos thaimaalainen on kyllästynyt syytöksiin.

– Jos tämä henkilö todistaisi syntyneensä naiseksi, tukisin häntä. Näiden syytösten esittäminen tätä henkilöä kohtaan olisi silloin todella traagista.

Ruotsin vapaaotteluliiton puheenjohtaja Fernando Floresin mukaan Gamma on kehittämässä uutta sukupuolitestausjärjestelmää. Bergman on ollut yhteydessä Gammaan, ja kansainvälinen kattojärjestö on halunnut ottaa hänet mukaan järjestelmän kyhäämiseen.

– Minua ei kiinnosta saada mitään kultamitalia jälkikäteen. Se hetki on jo mennyttä. Meidän lajissamme ollaan kuitenkin haavoittuvassa asemassa. Me ottelemme toisiamme vastaan, ja seuraukset voivat olla todella vakavat, jos se ei tapahdu samoista lähtökohdista, Bergman sanoi.

Vasta viime viikolla Boonsornin kiinalainen vastustaja kieltäytyi ottelemasta thaimaalaista vastaan Aasian mestaruuskilpailuissa. Hän poistui areenalta raivostuneena ja syytti kultamitalisti Boonsornia niin ikään mieheksi.