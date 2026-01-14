Conor McGregor väittää olevansa sukua Kardashianeille.

Vapaaottelusuuruus Conor McGregor liittyi hiljattain tietokonepelanneen poikansa striimiin. Sosiaalisen median klipeissä näkyy, ettei pelaaminen sujunut UFC-legendalta aivan vapaaottelun iskusarjojen tapaan.

Hätkähdyttävämpää oli irlantilaisen sukuaan koskeva puhe.

McGregorin pojalta kysyttiin, tunteeko hän Hollywood-tähti Kim Kardashianin ja räppäri Kanye Westin Saint-pojan, mihin isä-McGregor iski väliin.

– Tunnemme Kardashianit, Conor McGregor sanoi The Mirrorin mukaan.

– He ovat itse asiassa meidän serkkujamme, uskoisitteko? Olemme tehneet sukupuun, ja se johtaa suoraan McGregoreihin. Robert Roy McGregor oli muinainen ylämaiden soturi McGregor-klaanista, josta me polveudumme. Ja uskoisitteko, myös Kardashianien juuret jäljittyvät häneen! Kardashianit ovat olleet joissakin otteluissani. Hyviä ihmisiä… Terveisiä Kardashianeille, jos katsotte.