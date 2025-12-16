Pitkän uran kamppailulajeissa tehnyt brasilialaisottelija Geronimo dos Santos, 45, on löydetty hukkuneena.

Geronimo dos Santos meni lauantaiaamuna Rio Negro -joelle uimaan ja katosi pian sen jälkeen. Brasilialaisottelijaa etsittiin sen jälkeen, kunnes hänen ruumiinsa löydettiin maanantaiaamuna. Paikka oli noin kahden kilometrin päässä sijainnista, jossa mies oli nähty viimeksi elossa, brasilialainen G1 kertoo.

Alueella on raportoidusti äkillinen syvä pudotus ja pyörteinen virtaus, jossa kokeneidenkin uimareiden on vaikea pulikoida. Viranomaiset varoittavat alueesta ja kehottavat uimaan vain turvallisessa osassa.

Geronimo dos Santos mitteli pitkällä urallaan 72 vapaaottelun ammattilaismatsia ja voitti niistä 45. Vuonna 2012 hän solmi sopimuksen UFC:n kanssa, mutta hän ei otellut lajin kärkiorganisaatiossa saatuaan hepatiitti B -tartunnan.

Viimeksi mies otteli hutikuussa paljasnyrkkiorganisaatio BKFC:n ottelussa. Hän tyrmäsi tuolloin UFC-veteraani Aleksei Oleinikin ensimmäisessä erässä.