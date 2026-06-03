Aselevosta Gazassa neuvotellaan hauraassa ja väkivaltaisessa tilanteessa.
Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gazan kaistan hauraan aselevon edistäminen.
Aselepo alueella alkoi viime vuoden lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään.
Aselevosta huolimatta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista.
0:44Tämä oli järkyttävintä, mitä Rose näki Gazassa