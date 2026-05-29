YK:n raportti kertoo lohdutonta kieltä konfliktialueilla tapahtuneesta seksuaalisesta väkivallasta.
YK on lisännyt Israelin ja Venäjän konfliktialueilla tehtävää seksuaalista väkivaltaa koskevalle mustalle listalle.
The Guardian uutisoi, että YK on vahvistanut 31 palestiinalaisen miehen, naisen ja lapsen seksuaalisen hyväksikäytön Gazan alueella ja miehitetyllä Länsirannalla vuosina 2023–2025.
YK:n raportin mukaan Israelin hyökkäyksiin kuului toistuvia joukkoraiskauksia ja seksuaalisen väkivallan käyttöä kidutusmuotona.
Raportissa mainitaan myös muun muassa sukupuolielimiin kohdistettu ampuminen, pakotettu alastomuus ja raiskausuhkaukset.
Venäjän osalta tutkijat kertovat vahvistaneensa 310 tapausta joihin sisältyi raiskauksia ja joukkoraiskauksia, sukupuolielinten silpomista sekä sähköiskujen antamista sukupuolielimiin.
YK on aiemmin todennut Venäjän käyttävän järjestelmällistä seksuaalista kidutusta ukrainalaisia siviilejä sekä sotavankeja kohtaan ”lähes kaikissa” pidätyskeskuksissa.
Sekä Israel että Venäjä kiistävät armeijoidensa käyttäneen seksuaalista väkivaltaa. Israelin YK-lähettiläs Danny Danon sanoi, että maa on katkaissut suhteet YK:n pääsihteeriin António Guterresiin vastauksena mustalle listalle joutumiseen.
YK lisäsi jo aiemmin Hamasin seksuaalisen väkivallan mustalle listalle Israelissa tehtyjen iskujen ja Gazassa tapahtuneen panttivankien hyväksikäytön vuoksi. Hamas ei ole myöntänyt yhtään seksuaalisen väkivallan tapausta eikä asettanut yhtään epäiltyä tekijää vastuuseen.