Hamas ilmoitti pitkäaikaisen hallintoelimensä hajottamisesta.

Äärijärjestö Hamas on ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut Gazan kaistaa lähes kaksi vuosikymmentä.



Asiasta kertoi Hamasin hallituksen tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Päätöksellä Hamas raivaa tietä uudelle siviilihallinnolle eli NCAG:lle, joka koostuu asiantuntijoista ilman poliittista taustaa.



Tiedottajan mukaan Hamasin hallinnon hätäkomitean johtaja Mohammed al-Farra on jo jättänyt virallisen eropyynnön.



Palestiinalaisista koostuvan uuden siviilihallinnon on tarkoitus vastata Gazan päivittäisistä siviili- ja hallintotoimista sen jälkeen, kun valta siirtyy sille Hamasilta.