Ranska kieltää Israelin kansallisen turvallisuuden ministerin Itamar Ben-Gvirin maahantulon.
Syynä israelilaisministerin maahantulokiellolle on keskiviikkona julkaistu video, jolla Ben-Gvir nöyryytti Israelin kiinni ottamia Gaza-avustuslaivueen aktivisteja.
Ulkoministeri Jean-Noel Barrot kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Ranska aikoo lisäksi yhdessä Italian kanssa vaatia Ben-Gvirille sanktioita EU-tasolta saakka.
Useat maat ovat tuominneet aktivistien kohtelun. Useiden Euroopan maiden lisäksi Israelin läheisin liittolainen Yhdysvallat on tuominnut aktivistien kohtelun.