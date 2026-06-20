Kattava aselepo on Libanonin ehto neuvottelujen jatkamiselle Israelin kanssa.

Libanonin presidentti Joseph Aoun vaatii kattavaa aselepoa Israelin kanssa, jotta neuvottelut maiden välillä voivat jatkua.

Presidentin kanslian mukaan Aoun kertoi asiasta puhelinkeskustelussa Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubiolle sen jälkeen, kun oli kerrottu Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin välillä perjantaina alkaneesta aselevosta.

Libanon ja Israel olivat jo aiemmin sopineet aselevosta, joka alkoi huhtikuussa. Aselepoa on tämän jälkeen jatkettu toukokuussa ja kesäkuussa, mutta se ei ole käytännössä pitänyt.

Maiden välisiä neuvotteluja on määrä jatkaa Yhdysvaltain johdolla ensi viikolla.