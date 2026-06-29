Libanonin, Israelin ja USA:n välinen aiesopimus ei miellytä Libanonin parlamentin puhemiestä.

Libanonin parlamentin puhemiehen Nabih Berrin mukaan Libanonin, Israelin ja Yhdysvaltojen välistä kolmikantaista aiesopimusta ei tulisi hyväksyä, sillä se ei takaa Libanonin oikeuksia. Berri kommentoi asiaa lausunnossaan varhain maanantaina.

Berrin mukaan aiesopimus on saneltu sopimus, eikä se säilytä Libanonin oikeuksia.

Berri tukee Libanonissa toimivaa äärijärjestö Hizbollahia. Hizbollah sanoi maanantaina pidättävänsä oikeuden itsepuolustukseen sen jälkeen, kun Israel oli jälleen tehnyt iskuja Libanonin eteläosiin.

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