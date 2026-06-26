Hizbollah syyttää Israelia siviilejä vastaan iskemisestä, Israel väittää surmanneensa Hizbollahin taistelijoita.
Libanonilainen äärijärjestö Hizbollah syyttää Israelia räikeästä aseleporikkomuksesta. Hizbollahin mukaan Israelin drooni-isku surmasi torstaina kolme siviiliä Libanonin eteläosassa.
Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA kertoi aiemmin torstaina, että kolme ihmistä oli kuollut Israelin iskussa.
Israel sanoi surmanneensa iskussa Hizbollahin taistelijoita. Hizbollah sen sijaan sanoo, että kyseessä oli suora isku siviilejä vastaan.
Israel ja Hizbollah sopivat viime viikolla aselevosta. Väkivaltaisuudet ovat vähentyneet maassa merkittävästi, mutta eivät loppuneet täysin.
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Israelin ja Libanonin neuvotteluja määrä jatkaa tänään
Vaikka aselepo Israelin ja Hizbollahin välillä rakoilee iskujen jatkuessa, Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut Yhdysvalloissa jatkuvat perjantaina.
Järjestyksessään viidennen neuvottelukierroksen oli määrä päättyä torstaina Yhdysvaltain aikaa, mutta niitä jatketaan ministeriön mukaan perjantaiaamuna.
Taistelut Libanonissa ovat sivuhaara sodassa, jonka Yhdysvallat ja Israel aloittivat Irania vastaan helmikuun lopussa. Iran on vaatinut, että rauhansopimus kattaisi myös Libanonin.
1:58USA ja Iran neuvottelevat Sveitsissä