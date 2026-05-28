Netanjahu uhmaa käskyllään aselepoa.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on antanut maan asevoimille käskyn ottaa hallintaansa 70 prosenttia Gazan kaistasta. Käsky uhmaa viime lokakuussa voimaan tulleen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen aselevon ehtoja.
Miehitetyllä Länsirannalla järjestetyssä konferenssissa puhuneen Netanjahun mukaan Israel hallitsee tällä hetkellä 60:ta prosenttia Gazasta.
Israel on jatkanut iskuja Gazan kaistalla aselevosta huolimatta. Lisäksi ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on ilmaissut huolensa siitä, että Israel rajoittaa edelleen avun pääsyä Gazaan.