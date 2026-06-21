Rauhansopimukseen pääsy Lähi-idässä vaatii useamman erittäin tiukassa olevan umpisolmun avaamista.
Lähi-idän viimeisimmän sodan pääosapuolet, Yhdysvallat ja Iran aloittivat sunnuntaina Sveitsissä tekniset neuvottelut rauhansopimuksen aikaansaamiseksi. Jos rauha olisi kiinni vain heistä, jonkinlainen aselepo voisikin olla mahdollinen. Mutta tämän julman leikin muut osapuolet eivät ole yhtä joustavia.
Maiden alustavan sopimuksen on ollut tarkoitus päättää taistelut myös Libanonissa, jossa Yhdysvaltain kumppanimaa Israel jatkoi iskuja vielä eilen, vaikka Israel ja libanonilainen äärijärjestö Hizbollah sopivat aselevosta perjantaina.
Qatarilaismedia al-Jazeera kertoi lauantaina, että Israelin iskut olivat surmanneet päivän aikana yli 30 ihmistä. Myöhemmin illalla Libanonin terveysministeriö raportoi Israelin uusista iskuista, joissa ainakin seitsemän olisi kuollut.
Israelin mukaan iskut aloitti heidän sotilaitaan kohtaan Hizbollah, jonka edustaja kertoi lauantaina uutistoimisto Reutersille, ettei se voi sallia Israelin armeijan toimia vapaasti Libanonissa.
Israelin puolustusministeri Israel Katz painotti sunnuntaina, että asevoimien joukot eivät aio vetäytyä Israelin perustamilta puskurivyöhykkeiltä Etelä-Libanonista.
Katz puhui asiasta sen jälkeen, kun Iranin ulkoministeriö tänään jälleen toisti vaatimukset siitä, että väkivaltaisuudet on lopetettava myös Libanonin rintamalla ennen kuin Lähi-idän rauhansopimuksesta voidaan keskustella.
Tämä on umpisolmuista pahin eikä sen avaamiseen näytä olevan keinoja, ellei Israel jostain syystä taipuisi Yhdysvaltain tahtoon.
Yhdysvallat ja presidentti Donald Trump vaativat Hormuzinsalmea avattavaksi, jotta öljykuljetukset voisivat liikkua maailmalle. Tässä on umpisolmu numero kaksi, sillä Iran ei aio avata salmea liikenteelle niin kauan kuin Libanonin tulitaukosopimusta ei noudateta.