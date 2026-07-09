Israelin ja äärijärjestö Hamasin välillä on ollut voimassa aselepo lokakuusta lähtien, mutta se ei ole estänyt uusia iskuja.
Israelin iskut surmasivat liki kymmenen ihmistä Gazassa keskiviikkona, kertovat gazalaiset viranomaiset.
Israelin ja äärijärjestö Hamasin välillä on ollut voimassa aselepo lokakuusta lähtien, mutta väkivaltaisuudet Gazan kaistalla ovat jatkuneet. Osapuolet ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomisesta.
Gazan terveysministeriön mukaan Israelin iskut ovat surmanneet yli tuhat palestiinalaista sen jälkeen, kun aselepo astui voimaan.
Lähes kaksi vuosikymmentä Gazaa johtanut Hamas ilmoitti maanantaina hajottavansa hallintoelimensä. Päätöksellä Hamas raivaa tietä uudelle siviilihallinnolle.