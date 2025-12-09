Hamas syyttää Israelin muuttaneen sovittuja rajalinjauksia.

Hamasin poliittisen siiven edustaja Hossam Badran sanoi, ettei Israelin ilmoitusta uudesta Gazan rajasta voida hyväksyä.



Hamasin edustajan mukaan aselevon odotettu toinen vaihe ei käynnisty, ellei Israel noudata aseleposopimusta Gazan kaistalla.



Hossam Badran sanoo, että Hamas on pyytänyt neuvottelijoita painostamaan Israelia, jotta aselevon ensimmäinen vaihe saadaan täytäntöön.



Israel odottaa toisen vaiheen alkavan pian. Pääministeri Benjamin Netanjahu on sanonut toisen vaiheen olevan käsillä, kunhan ensin saada ratkaistua tärkeitä ongelmia.



Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhansuunnitelman mukaisesti Israelin joukot vetäytyivät ensimmäisessä vaiheessa niin sanotulle keltaiselle linjalle.



Senkin jälkeen Israelilla on ollut hallussaan yli puolet Gazan kaistasta, muun muassa Khan Yunisin ja Rafahin kaupungit. Ennen sotaa lähes puolet gazalaisista asui alueella, joka on nyt Israelin hallussa.

Hamas ei hyväksy rajan siirtämistä

Toisessa vaiheessa Israelin oli määrä vetää joukkonsa keltaiselta linjalta kauemmaksi, Gazan oikealle rajalle.



Sunnuntaina Israelin asevoimien komentaja Eyal Zamir ilmoitti kuitenkin, että keltainen linja on uusi rajalinja.



Israelilaislehti Haaretzin mukaan Hamasin edustaja Hossam Badran sanoi, ettei ilmoitusta uudesta rajasta voida hyväksyä ja että Israel on tuhonnut keltaisella linjalla sijaitsevia palestiinalaisten koteja.

Israel ei näin ollen täytä aseleposopimuksen ensimmäisen vaiheen vaatimuksia, Badran sanoi.

Hamas haluaa vain "jäädyttää" aseensa