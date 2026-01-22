Hallitus suunnittelee, että perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnin voisi jatkossa tehdä teknologia-avusteisesti lääkinnällisellä laitteella, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö.
Lääkinnällinen laite voisi hyödyntää hoidon tarpeen arvioinnissa tekoälyä. Laite voisi tehdä hoidon tarpeen arvioinnin myös ilman tekoälyä, ministeriöstä kerrotaan STT:lle.
Nykyisin laki edellyttää, että hoidon tarpeen arvioinnin tekee terveydenhuollon ammattilainen.
Ministeriön mukaan muutokset tehdään potilaan perusoikeudet turvaten. Potilaalla olisi esimerkiksi aina oikeus ammattilaisen tekemään hoidon tarpeen arviointiin.
Lakiesitys olisi tarkoitus antaa eduskunnalle ensi syksynä. Hallitusohjelmaan on kirjattu tekoälyn käytön mahdollistaminen terveydenhuollossa ja terveydenhuollon tehtävien automatisoinnissa.