Oikeuskansleri haluaa vielä tarkistuksia hankintalakiesitykseen.

Työministeri Matias Marttisen (kok.) tiedotustilaisuus kiistellystä hankintalakiesityksestä peruttiin yllättäen viime hetkillä.

Tiedotustilaisuuden oli tarkoitus alkaa valtioneuvoston yleisistunnon ja esityksen hyväksymisen jälkeen kello 13.30, mutta tilaisuuden perumisesta ilmoitettiin noin kello 12.40.

Hallituslähde kertoi MTV Uutisille, että asia vedettiin yleisistunnon listalta pois, koska oikeuskansleri haluaa vielä esitykseen tarkistuksia, jotka liittyvät säätämisjärjestykseen.

Säätämisjärjestys tarkoittaa prosessia, jossa lait säädetään. Esimerkiksi eduskunnassa esitystä käsitellään valiokunnissa.

Oikeuskanslerin virastosta kommentoitiin asiaa myöhemmin iltapäivällä MTV:n uutisille.

– Oikeuskanslerin esittämien valitosääntöoikeudellisten tarkennusten huolellinen toteuttaminen vaatii lisäaikaa, ja siksi ministeriön harkittavaksi ehdotettiin kyseisen lakiehdotuksen poistamista valtioneuvoston tämän päivän istunnosta, lausutaan virastosta.

Hankintalakiesitys on tarkoitus tuoda valtioneuvoston yleisistuntoon hyväksyttäväksi myöhemmin, mahdollisesti viikon kuluttua.

Valmistelussa ongelmia ja viivästyksiä

Hankintalain uudistuksen oli tarkoitus tulla voimaan vuodenvaihteessa, mutta se on viivästynyt valmisteluun liittyvien ongelmien vuoksi.

Lainsäädännön arviointineuvosto arvosteli hallituksen esitysluonnosta viime vuoden loppupuolella.

Arviointineuvoston mukaan esitysluonnos noudatti lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta vain välttävästi. Itse sisällössä arvostelua on herättänyt erityisesti kaavailtu muutos, joka rajoittaisi kuntien mahdollisuutta ostaa palveluita ilman kilpailutusta osaomistamiltaan inhouse-yhtiöiltä, jos kunnan omistusosuus on alle 10 prosenttia.

Esimerkiksi Kuntaliitto viittaa yritysjuridiikan professorin Petri Kuoppamäen ja valtiosääntöoikeuden professorin Tuomas Ojasen lausuntoihin, joiden mukaan muutos on ongelmallinen perustuslain, kuntien itsehallinnon sekä taloudellisten vaikutusten arvioinnin kannalta.

Kuntaliiton mukaan kunnilla ja hyvinvointialueilla on erikokoisina eriarvoiset mahdollisuudet täyttää omistusosuusvaatimus.

Suomen Yrittäjät taas on pitänyt vaatimusta hyvänä, sillä se on arvostellut kuntien ja hyvinvointialueiden hankkineen omilta yhtiöiltään palveluita ilman kilpailutuksia vain hyvin pienillä omistusosuuksilla.

Uudistuksen tarkoituksena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin säästöjen aikaansaamiseksi. Kuntaliitto katsoo, että uudistuksesta aiheutuisi päinvastoin lisäkustannuksia.

