Kysyimme työn asiantuntijalta, millaiset seikat voivat kieliä siitä, että työpaikka kannattaa kiertää kaukaa.

Saitko työpaikkatarjouksen? Johtava konsultti Lauri Vaisto Duunitorista kertoo, mitkä merkit voivat kertoa siitä, että työpaikkaa ei välttämättä kannata ottaa vastaan.

Onko työnkuva sellainen, josta puhuttiin?

Yksi pysähtymisen paikka on se, jos tarjottu työnkuva poikkeaa suuresti siitä, mistä rekrytoinnin aikana on ollut puhetta.

– Silloin kannattaa ainakin miettiä, onko tämä sitä, mistä on oikeasti puhuttu.

Tarjotaanko kirjallista työsopimusta?

Toinen selkeä hälytysmerkki liittyy työsopimukseen. Tarjotaanko sitä kirjallisena vai ei?

Lauri Vaisto muistuttaa, että työsopimuksen suhteen tulee aina pistää mustaa valkoiselle.

– Aina puhutaan, että suullinenkin on pätevä, mutta sellaista on aika vaikea lähteä jälkikäteen ongelmien ilmaannuttua korjailemaan, hän sanoo.

Palkka ja onnistumisen mittaaminen?

Palkan määräytyminen on kolmas olennainen asia. Sen pitäisi olla selkeää ja läpinäkyvää molemmin puolin.

– Mitä edellytetään, mitä työtehtäviin kuuluu, mitä on oikeasti tultu tai tulossa tekemään, Vaisto luettelee.

Myös tavoitteista ja tavasta mitata onnistumista olisi hyvä olla perillä, kun otetaan vastaan uusi työ.

– Jos tällaisten asioiden kanssa on epäselvyyttä tai epämääräisyyttä, pitäisi niissä ainakin kysyä tarkentavia kysymyksiä. Jos ei saa vastauksia, olisi hyvä harkita, että onko tässä nyt järkeä.

Miltä esihenkilö vaikuttaa?

Ihmisen ja esihenkilön suhde on iso osa työntekijäkokemusta. Vaiston mukaan työssä aloittaessa pitäisi ainakin olla aina selvää, kuka pomo on ja millaisia odotuksia hänellä on työtehtävään hyppäävälle.

Esihenkilö olisi hyvä tavata myös rekrytointiprosessin aikana. Häneltä voi tiedustella, millainen on hänen historiansa esihenkilötyöstä.

– Jos tämmöiset asiat jäävät epämääräisiksi, on se mielestäni niin sanottu punainen lippu tai varoitusmerkki.

Mitä sinulle kerrotaan työilmapiiristä?

Vaisto kertoo, että ilmapiiriltään huono tai etäinen työyhteisö on suurin syy sille, että ihminen alkaa katua työpaikan vaihtoa. Tämä käy ilmi esimerkiksi Duunitorin vuonna 2024 tekemästä kansallisesta rekrytointitutkimuksesta.

– Olisi hyvä kysyä rekrytointiprosessin aikana tai viimeistään työsopimustilanteessa, minkälainen työilmapiiri on.

Kysymykseen on helppo vastata kehuen, että kaikki on tosi hyvin. Vaisto vinkkaakin tiedustelemaan asiaa hieman toisin.

– Voisi kysyä vaikka, miten teillä käsitellään ongelmia, koska ongelmia tulee jokaisessa työsuhteessa ja jokaisella työpaikalla. Ilmapiiri määräytyy aika pitkälti siitä, millä tavalla niitä käsitellään, onko se rakentavaa ja onko siellä jotain prosesseja tähän.

Ihmiset ovat yleensä hyväntahtoisia!

Vaisto painottaa, että kannattaa pitää lähtökohtana sitä, että ihmisillä on hyvät tarkoitusperät.

– Aika harvoin käsitykseni mukaan työnantajat tietoisesti ainakaan yrittävät huijata työntekijöitä. Näin ei varmasti ole, mutta sinne saattaa mahtua kaikenlaista, ja olisi hyvä, että nämä asiat pystyttäisiin käsittelemään etukäteen eikä niin, että tulee yllätyksiä.

Hän kannattaa avointa keskustelua rekrytointiprosessin aikana. Rekrytoijalta voi tiedustella vaikka esimerkkitilanteiden kautta, millainen työporukan ilmapiiri on.

Jos hän näyttää kovasti välttelevän tällaisia aiheita tai kysymyksiin vastaamista, voi olla syytä miettiä työpaikan vastaanottamista kaksi kertaa.

– Silloin minun mielestäni olisi hyvä harkita, että onko tämä oikea paikka minulle.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran helmikuussa 2025.

