– Käytännössä tapahtuu niin, että raskaussyrjintä tulee lisääntymään. Se on jo meidän alamme syöpä, ja nyt sitä helpotetaan työnantajalle, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen .

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy tyrmää täysin hallituksen kaavaileman lakiuudistuksen, joka sallisi enintään vuoden määräaikaiset työsopimukset ilman erityistä perustetta.

– Se on molemmille win-win: ihminen saa työkokemusta, työnantaja saa työntekijän. Ja kun hän saa työkokemusta, saattaa hyvin olla, että samalla työnantajalla vapautuu jokin paikka tai hän pääsee kokemuksella muualle töihin, sanoo KT:n neuvottelujohtaja Anne Kiiski.