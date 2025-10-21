Hallituksen kaavailema uudistus kuumensi tunteita Huomenta Suomessa.
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy tyrmää täysin hallituksen kaavaileman lakiuudistuksen, joka sallisi enintään vuoden määräaikaiset työsopimukset ilman erityistä perustetta.
– Käytännössä tapahtuu niin, että raskaussyrjintä tulee lisääntymään. Se on jo meidän alamme syöpä, ja nyt sitä helpotetaan työnantajalle, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.
Rytkösen mukaan Suomessa on jo useita esimerkkejä raskaussyrjinnästä, jotka on todettu oikeudessa asti.
Kun määräaikaisuuksia voitaisiin entistä helpommin ketjuttaa, raskaana olevasta työntekijästä on "helpompi päästä eroon", Rytkönen kuvailee.
Ketjuttamisella tarkoitetaan, että työnantaja tarjoaa aina uutta määräaikaisuutta toisen perään, eikä vakinaista työntekijää. Tällä hetkellä määräaikaisuus täytyy perustella jollain pätevällä syyllä, kuten tehtävän väliaikaisuudella.
Tehy pelkää myös, että raskaussyrjintää olisi jatkossa vaikeampi todentaa.
Työnantajat: Molemmille win-win
Työnantajapuolen näkemys lakiuudistuksesta on päinvastainen. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien (KT) mukaan uudistus alentaa työnantajan kynnystä palkata uusia työntekijöitä.