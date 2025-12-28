Englannin kuningas Kaarle II kehitti linnansa laboratoriossa kallojuoman, jonka uskoi olevan ratkaisu kaikkiin vaivoihin.
Kuninkaallisilla on ollut aikojen saatossa hyvin omanlaisiaan tapoja hoitaa vaivojaan. Kruunun takaa -ohjelman jaksossa käydään läpi, millaisia ovat olleet aikanaan hurjimpia lääketieteellisiä uskomuksia siniveristen joukossa.
Asiasta jaksossa keskustelevat MTV Uutisten kuninkaallisiin erikoistunut toimittaja Aino Haili sekä kuninkaallisasiantuntija-kirjailija Satu Jaatinen.
Kruunun takaa on MTV Uutisten sarja, jossa toimittaja Aino Haili käy läpi kuninkaallisiin liittyviä uutisia ja kohuja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen kanssa. Sarja on nähtävillä MTV Katsomossa.
1600-luvulla eläneellä Englannin kuninkaalla Kaarle II:lla oli aikanaan aivan oma laboratorionsa linnassaan. Hänellä oli myös vakaa usko hänen aikanaan keksittyyn kuninkaallisten lääkkeeseen, jota kutsuttiin nimellä "Kings Drop".
Lääkettä valmistettiin todella karulla tavalla.