Kruunun takaa on MTV Uutisten sarja, jossa toimittaja Aino Haili käy läpi kuninkaallisiin liittyviä uutisia ja kohuja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen kanssa. Sarja on nähtävillä MTV Katsomossa.

Kuninkaallisilla on ollut aikojen saatossa hyvin omanlaisiaan tapoja hoitaa vaivojaan. Kruunun takaa -ohjelman jaksossa käydään läpi, millaisia ovat olleet aikanaan hurjimpia lääketieteellisiä uskomuksia siniveristen joukossa.

– Tätä hän sitten nautiskeli aina, kun oli heikko olo, ja jos oli oikein hyvää pataa kuninkaan kanssa, hän saattoi sitä juhlaillallisilla heikkokuntoisille vierailleenkin kallolientä tarjota, Jaatinen kertoo.