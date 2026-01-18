



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Prinsessa Margaret suuttui äärimmäisen verisesti prinsessa Dianalle | MTV Uutiset





Prinsessa Margaret suuttui äärimmäisen verisesti prinsessa Dianalle 0:38 Prinsessa Margaret suuttui prinsessa Dianalle niin, että se näkyi vielä kuninkaallisen hautajaisissakin Julkaistu 18.01.2026 08:20 Aino Haili aino.haili@mtv.fi Mona Haapsaari mona.haapsaari@mtv.fi Monahaapsaari Prinsessa Margaretin ja prinsessa Dianan ystävyys muuttui syväksi vihanpidoksi. Tuntuu olevan enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että kuninkaallisissa piireissä tunnelma toisinaan sakenee sukulaisten kesken ja riidat saavat valtavat mittasuhteet. Kruunun takaa on MTV Uutisten sarja, jossa toimittaja Aino Haili käy läpi kuninkaallisiin liittyviä uutisia ja kohuja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen kanssa. Sarja on nähtävillä MTV Katsomossa. Kruunun takaa -ohjelman jaksossa MTV Uutisten toimittaja Aino Haili sekä kuninkaallisasiantuntija-kirjailija Satu Jaatinen käyvät läpi sakeimpia kuninkaallisia riitoja. Yksi pahimmista riidoista oli aikanaan edesmenneiden prinsessa Dianan ja prinsessa Margaretin välillä.

Vuosien ajan Diana ja hänen puolisonsa prinssi Charlesin täti prinsessa Margaret olivat itse asiassa hyviä ystäviä. Heitä yhdisti muun muassa yhteiset kokemukset, sillä kumpikin prinsessa oli tahollaan eronnut. Molemmat myös asuivat Kensingtonin Palatsissa Lontoon Hyde Parkin laidalla.

Jaatisen mukaan prinsessoilla oli myös yhteinen harrastus.

– He kävivät yhdessä uimassa palatsin uima-altaassa, he käänsivät sieltä aina turvakamerat pois päältä, jotta pystyivät uimaan ilman uimapukuja. Se oli heidän harrastuksensa.

Vuonna 1995 prinsessojen suhde kuitenkin muuttui, kun Diana antoi surullisen kuuluisan BBC:n Panorama-ohjelman haastattelunsa, jossa avautui avioliittonsa karikkoisuudesta sekä "ruuhkaisuudesta", eli Charlesin ja Camilla Parker Bowlesin salasuhteesta.

– Se oli Margaretille aivan liikaa. Hän tunsi, että Diana on pettänyt koko porukan. Ja vielä Margaret oli itsekin eronnut, mutta oli pitänyt suunsa kiinni ja jatkanut töitä perheen parissa. Sitten Diana sitten menee höpöttelemään muiden asioista. Margaret koki, ettei näistä asioista puhuta, vaan nämä pidetään visusti perheen sisällä, Jaatinen kertoo.

Margaret suuttui Dianalle niin verisesti, ettei suostunut enää edes puhumaan tälle. Vihanpito näkyi jopa sen jälkeen, kun Diana menehtyi auto-onnettomuudessa kaksi vuotta myöhemmin.

– Kun oli hautajaiset ja arkku hitaasti lipui Buckinghamin palatsin ohi, siinä oli koko kuninkaallinen perhe, joka kumarsi surun ja arvonannon merkiksi. Kaikki paitsi Margaret, joka piti päänsä pystyssä siellä porukassa, Jaatinen sanoo.

Muun muassa kuningatar Elisabet, Margaretin isosisko, kumarsi kuuluisalla tavalla Dianan arkulle sen lipuessa ohi. Siitäkin huolimatta Margaret piti päänsä.

Kaikki jaksot löydät kokonaisuudessaan MTV Katsomosta .

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran jouluna 2025.

Aino Haili MTV Uutiset Aino Haili työskentelee MTV Uutisissa kulttuuri- ja viihdetoimittajana. Haili on erikoistunut muun muassa undergroundkulttuuriin, musiikki-, elokuva- ja kuninkaallisaiheisiin sekä ilmiöihin. Haili ottaa vastaan mielellään uutisvinkkejä viihteen ja kulttuurin saralta. Instagram: @ainohoi Mona Haapsaari MTV Uutiset Mona Haapsaari työskentelee MTV Uutisten julkaisupäällikkönä. Hänen vastuullaan ovat Huomenta Suomen, Viiden jälkeen ja erikoisohjelmien kehittäminen sekä näkyvyys eri alustoilla. Voit olla Haapsaareen yhteydessä juttuvinkkien ja palautteen lisäksi esimerkiksi työnhaku- ja työharjoitteluasioissa. Näin lähetät uutiskuvasi MTV:lle