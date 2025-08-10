Kuningas Olavi teki kruununprinssi Haraldille älyttömän ehdotuksen tämän rakastuttua tavalliseen Sonjaan

Kruunun takaa -sarjassa perataan kuningas Haraldin ja kuningatar Sonjan historiallista rakkaustarinaa, joka olisi voinut saada aikanaan ikävän käänteen.

Norjan kuningas Harald, 88, ja kuningatar Sonja, 87, ovat olleet naimisissa jo lähes 57 vuoden ajan, mutta pariskunta sai aikanaan odottaa tapaamistaan alttarilla hyvinkin pitkään.

Kruunun takaa -sarjan jaksossa kuninkaallisasiantuntija ja kirjailija Satu Jaatinen sekä MTV Uutisten toimittaja Aino Haili käyvät läpi, millainen on ollut Haraldin ja Sonjan huima, jopa satumainen rakkaustarina.

Pari tapasi toisensa alkujaan noin kymmenen vuotta ennen häitään. Harald oli nuori, komea kruununprinssi ja Sonja puolestaan tuiki tavallinen kansalainen.

Norjaa hallitsi tuohon aikaan leskikuningas Olavi, jolla oli mielessään tarkat suunnitelmat perijälleen. Olavi ei ollut lainkaan mielissään siitä, että Harald oli mennyt rakastumaan tavisperheen tyttäreen.

– Siinä vaiheessa, kun Olaville selvisi, että poika on ihan tosissaan tämän tavallisen neitokaisen suhteen, niin kuninkaalta sitten paloi käämit, Jaatinen kertoo.

Jaatisen mukaan Olavi oli vakaasti sitä mieltä, että hänen poikansa tulisi menemään naimisiin kuninkaallista syntyperää olevan naisen kanssa – oli se melkeinpä kuka tahansa. Näin ollen Haraldille esiteltiin jos minkälaisia prinsessoja, ja morsianehdokkaiden joukossa oli muun muassa Kreikan prinsessa Sofia, josta tuli sittemmin Espanjan kuningatar kuningas Juan Carlosin vaimo.

Tiedetään, että Sofia olisi itse asiassa ollut hyvinkin kiinnostunut komeasta, nuoresta norjalaisprinssistä.

– Mutta Haraldia ei kiinnostanut ollenkaan! Hän oli täysin päättänyt, että haluaa Sonjan, mutta Olavi ei tähän lämmennyt ollenkaan, Jaatinen toteaa.

Kuninkaalla oli erilaisia keinoja, joilla hän yritti saada poikansa unohtamaan Sonjan. Jaatisen mukaan Harald muun muassa lähetettiin muualle opiskelemaan siinä toivossa, että ero sekä välimatka tekisivät tehtävänsä.

Toisin kuitenkin kävi. Harald ja Sonja jatkoivat suhdettaan vuosi toisensa jälkeen – vailla tietoa siitä, voisivatko koskaan mennä naimisiin. Pari erosi aika ajoin, mutta suhde jatkui kuitenkin aina uudestaan.

Ja kuningas Olavi yritti yhä itsepintaisesti tarjota Haraldille muita vaihtoehtoja. Yksi kuninkaan ehdotuksista tuntuu varsinkin nykyaikana pöyristyttävältä.

– Olavi ehdotti, että "mites tämä sinun serkku?", Haili kertaa.

Kuningas Olavi oli itse aikanaan vienyt vihille oman serkkunsa, Haraldin äidin.

– Yllättäen ei Harald lämmennyt sillekään vaihtoehdolle, Haili jatkaa.

Kuninkaan itsepintaisuudelle oli Jaatisen mukaan syynsä, vaikka se tuntuukin saaneen käsittämättömät mittasuhteet.

– Olavilla oli jotenkin ajatuksena se, että Norja oli itsenäisenä kuningaskuntana tosi nuori ja ensimmäinen oma kuningas oli ollut Olavin isä. Olavi oli vasta toinen kuningas ja hän pelkäsi sitä, että jos Harald ottaa ja menee naimisiin tavallisen kansalaisen kanssa, niin tämä monarkia murenee ihan alkuunsa.

