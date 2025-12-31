Euroopan hoveissa on ollut käytössä monenlaisia keinoja perillisten saamisen varmistamiseksi.

Kuninkaallisilla on ollut aikojen saatossa hyvin omanlaisiaan tapoja hoitaa vaivojaan.

Asiasta keskustelevat MTV Uutisten kuninkaallisiin erikoistunut toimittaja Aino Haili sekä kuninkaallisasiantuntija-kirjailija Satu Jaatinen.

Aikanaan kuningattaret joutuivat kärsimään hyvin erilaisista hoitokeinoista kuin kuninkaat. Kuningattarien ensisijainen ja tärkein tehtävä oli saada mahdollisimman paljon perillisiä – mieluiten poikia.

Jos lapsia ei kuulunut, vian ajateltiin ennen vanhaan aina olevan naisessa.