Prinssi Haraldin ja Sonjan häissä nähtiin hetki, joka yllätti kaikki paikalla olleet

Kun Norjan tuleva kuningas Harald ja Sonja saivat viimein luvan avioitua 1960-luvulla, teki kuningas Olavi jotain, mitä moni ei olisi koskaan uskonut tapahtuvaksi.

Norjan kuningas Harald, 88, ja kuningatar Sonja, 87, viettävät elokuussa 57-vuotishääpäiväänsä.

Pariskunnan rakkaustarina, jolla oli hyvin haastava alku, on kestänyt kuitenkin paljon pidempään.

Harald ja Sonja seurustelivat lähes kymmenen vuoden ajan ennen kuin he astelivat alttarille. Halua avioitua parilla olisi ollut aiemminkin, mutta Haraldin isä kuningas Olavi sekä Norjan valtionjohto vastustivat liittoa, sillä Sonja oli tavallinen kansalainen eikä kuninkaallista syntyperää. Jopa Norjan pääministeri varoitti suhteen tultua julki, että tämä liitto voisi "syöstä monarkian perustuslailliseen kriisiin".

Vastustuksesta huolimatta Haraldin ja Sonjan rakkaustarina jatkui. Haraldille yritettiin esitellä monia erilaisia morsianehdokkaita, mutta hän ei ollut prinsessoista kiinnostunut. Kuningas Olavi ehdotti vuosien varrella jopa Haraldin serkkua tälle vaimoksi.

Vuodet vierivät ja lopulta Harald esitti lopullisen uhkavaatimuksen. Joko hän menisi naimisiin Sonjan kanssa, tai pysyisi naimattomana lopun ikäänsä, mikä sekin olisi loppu kuninkaallisen perheen sukulinjalle.

– Harald alkoi tehdä isälleen selväksi, että tämä kuningashuone kaatuu joka tapauksessa. Hän ei aio mennä naimisiin. Sitten ei ole sinulle kruununperillisiä. Nyt täytyy jonkun joustaa, Jaatinen kertoo.

Lopulta, vuosikausien väännön päätteeksi, lupa heltyi kuninkaalta.

– Kuningas Olavikin sitten myöntyi ja oli, että okei, menkää sitten naimisiin. Vuosi taisi olla 1968, ja he menivät sitten naimisiin jo samana vuonna, Haili kertaa.

– Sitten, kun lupa saatiin, ei enää odoteltu, Jaatinen täydentää.

Häät järjestettiin 29. elokuuta ja seremoniassa nähtiin hetki, joka yllätti toden teolla monet: kuningas Olavi saattoi Sonjan alttarille, sillä tämän oma isä oli menehtynyt vuosia aiemmin.

– Aika kiinnostavaa olisi ollut tietää, että millainen tunnelma siinä on ollut, Haili pohtii.

Haili ja Jaatinen miettivät, mitä Olavi onkaan aikanaan ajatellut. Ehkä Sonjassa itsessään ei ihmisenä ollut vikaa, syntyperässä vain.

– Ja millainen heidän suhteensa on ollut kaiken tuon jälkeen, Haili jatkaa.

– Uskoisin, että siinä hän (Olavi) on lähinnä halunnut tuoda esiin sitä, että "minä hyväksyn tämän". Ja se, että kyllä hän on varmaan siinä vaiheessa ymmärtänyt, että jos tämä nainen on siinä kymmenen vuotta jaksanut olla, niin hänessä on semmoista kestävyyttä mitä kuningattarelta tarvitaan, Jaatinen miettii.

Näin ollen Haraldin ja Sonjan suhdetta onkin syytä kutsua suureksi rakkaustarinaksi. Asiantuntijat hämmästelevät sitä, kuinka pariskunta on jaksanut ja pystynyt menemään niin vaikean mankelin läpi, sillä he eivät nähneet mitään muuta vaihtoehtoa, kuin olla yhdessä.

Varsinkin Sonjan pitkäjänteisyys asiassa on kaksikon mielestä hämmästyttävä.

– Se, että hän jaksoi olla tuossa vähän niinkuin tuollaisena arvostelun ja tällaisen nollaamisen kohteena, niin kyllä siinä on varmasti itketty monet kerrat, Jaatinen kertoo.

Haraldilla ja Sonjalla on kaksi lasta: 51-vuotias kruununprinssi Haakon sekä 53-vuotias prinsessa Märtha Louise. Lapsenlapsia kuningasparilla on kuusi.

Reippaasti yli 60 vuoden jälkeen kuningaspari vaikuttaa yhä onnelliselta, eikä koskaan ole huhuiltu siitä, että avioliitossa olisi ollut liiemmin ongelmia saatika uskottomuutta.