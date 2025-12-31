Kuningas Felipen ja kuningatar Letizian häissä vuonna 2004 tunnelma kuumeni vieraiden kesken ja äityi tappeluksi.

Tuntuu olevan enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että kuninkaallisissa piireissä tunnelma toisinaan sakenee sukulaisten kesken ja riidat saavat valtavat mittasuhteet.

Kruunun takaa -ohjelman jaksossa MTV Uutisten toimittaja Aino Haili sekä kuninkaallisasiantuntija-kirjailija Satu Jaatinen käyvät läpi sakeimpia kuninkaallisia riitoja.

Yksi sakeista selkkauksista tapahtui aikanaan kuninkaallisissa häissä vuonna 2004, kun Espanjan silloisen kuninkaan Juan Carlosin poika, kruununprinssi Felipe meni naimisiin Letizia Ortizin kanssa.

Kuten tapoihin kuuluu, häihin kutsuttiin vieraaksi kuninkaallisia ympäri Eurooppaa. Paikalle saapui myös kaksi italialaista prinssiä – Italiassa ei ole ollut enää pitkään aikaan monarkiaa, mutta aatelisia sieltä edelleen löytyy.

– Siellä on kuitenkin tällaisia kruununtavoittelijoita. He olivat kaksi vanhempaa herraa, jotka olivat vielä serkukset keskenään, ja olivat molemmat pitkään kinanneet siitä, että jos oltaisiin kuninkaita, niin kumpi se meistä olisi, Jaatinen kertoo.

Kinastelu jatkui myös häissä, ja tällä kertaa riidalla oli näyttävä päätös.

– Siellä olivat nämä kaksi herraa tulleet vastakkain, ja oli mennyt homma vähän tönimiseksi. Sitten oli mennyt mäiskimiseksi ja olikin jo saatu toiselta vähän verta naamaan. Siihen sitten Kreikan entinen kuningatar tuli paikkailemaan.

Jaatisen mukaan kuningas Juan Carlos oli menettänyt hermonsa täysin asiasta kuullessaan, että miten kukaan vieraista kehtasi lähteä tappelemaan toisen kanssa hänen poikansa häissä.

– Siis kuninkaalliset Satuhäät, Haili toteaa.

– Kunnon juhannushäät. Hän sitten ilmoitti, ettei kummallakaan ole mitään asiaa hänen linnaansa tai hänen vieraakseen enää koskaan, Jaatinen jatkaa.

Tapaus sattui aikana, jolloin ei vielä ollut videopuhelimia, ja päätyi lehdistön tietoon kertoman perusteella.

– Kukaan ei ruvennut sen tarkempaa kommentoimaan mitä tässä nyt oli tapahtunut, kuinka pahasti oli mäiskitty ja ketä, mutta oli veri lentänyt joka tapauksessa.

Juan Carlos luopui itse kruunustaan useiden kohujen, skandaalien ja väärinkäytösten saattelemana vuonna 2014.