Jopa 7,4 miljoonan asiakkaan henkilötietoja on päätynyt rikollisten käsiin, kertoo BBC.
Luksusbrändit Gucci, Balenciaga ja Alexander McQueen ovat joutuneet laajan tietomurron kohteeksi. Jopa 7,4 miljoonan asiakkaan henkilötietoja epäillään päätyneen rikollisten käsiin. Asiasta uutisoi brittimedia BBC.
Hakkeriryhmä Shiny Hunters väittää varastaneensa tietoja, kuten nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita ja asiakkaiden kokonaisostomääriä. Ryhmä väittää, että sillä on hallussaan tietoja 7,4 miljoonaan sähköpostiosoitteeseen liittyen, mikä viittaa siihen, että uhrien kokonaismäärä voi olla samaa suuruusluokkaa.
BBC:lle todisteeksi jaettu pieni otos sisälsi tuhansia asiakastietoja, jotka vaikuttavat aidoilta. Analyysin jälkeen tiedostot poistettiin. Joidenkin asiakkaiden ostojen kokonaismäärä ylittää BBC:n mukaan 10 000 dollaria, ja muutamat ovat käyttäneet 30 000–86 000 dollaria.
Tietomurron taustalla on brändien emoyhtiö Keringiin kohdistunut hyökkäys huhtikuussa. Yhtiö on ilmoittanut tapauksesta viranomaisille ja asiakkaille, mutta ei ole antanut asiasta julkista lausuntoa.