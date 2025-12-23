Haktivistiryhmä eli aktivistihakkerit ilmoittivat viime viikolla murtautuneensa laittomasti suoratoistopalvelu Spotifyhin.
Spotify myönsi tapahtuneen tiedotteessaan Billboard-lehden mukaan vasta myöhään maanantaina.
Hakkeriryhmä ilmoitti lauantaina Anna's Archive -verkkoarkiston blogissa aikovansa asettaa kaikkien saataville jopa 86 miljoonaa äänitiedostoa.
Blogin mukaan tavoitteena olisi "säilyttää ihmiskunnan tieto ja kulttuuri" ja tallentaa kaikki maailmassa tehty musiikki. Ryhmä myös syytti Spotifyta liiasta keskittymisestä tunnettuihin artisteihin.
Hakkeriryhmän mukaan äänitiedostot aiotaan jakaa verkossa myöhemmin.
Spotifyn tiedottaja kertoi myöhään maanantaina uutistoimisto TT:lle tunnistaneensa ja sulkeneensa hakkerien tilit, ottaneensa käyttöön uusia suojatoimia verkkohyökkäyksiä vastaan ja seuraavansa epäilyttävää toimintaa.