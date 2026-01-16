



Häkkänen väisteli puheenjohtajakysymystä MTV:llä – heitti pallon Petteri Orpolle 2:29 Häkkänen väistelee puheenjohtajakysymystä MTV:n Uutisextrassa: "Asia aktivoituu lähinnä Petteri Orpon omien päätösten kautta". Julkaistu 13 minuuttia sitten Juha Kaija juha.kaija@mtv.fi Jaakko Loikkanen jaakko.loikkanen@mtv.fi jaakkoloikkanen Puolustusministeri Antti Häkkästä (kok.) pidetään yhtensä mahdollisena kokoomuksen puheenjohtajaehdokkaana tulevaisuudessa. MTV Uutiset teetti vuodenvaihteessa perinteiset kyselyt puolueiden piiripäättäjille ja kokoomuslaisista vastaajista lähes puolet toivoi, että puheenjohtaja Petteri Orpolle tulisi vastaehdokas ensi kesän puoluekokouksessa. Lue myös: MTV:n kysely: Lähes puolet kokoomuksen piireistä haluaa vastaehdokkaan Petteri Orpolle Puolustusministeri Antti Häkkänen ei ottanut selkeää kantaa asiaan MTV:n Uutisextrassa Jaakko Loikkasen haastattelussa. Olisiko se hyvä asia, että käytäisiin puheenjohtajakisa? – Tällä hetkellä ei ole tämän asian suhteen mitään vireillä. Petteri Orpo on toiminut menestyksekkäästi puolueen puheenjohtajana ja pääministerinä ja meillä on erittäin hyvin toimiva puolue, niin puoluejohdossa kuin hallituksen johdossa. Milloin te itse teette päätöksiä liittyen ensi kesän puoluekokoukseen?

– Arvioin varapuheenjohtajakysymystä kevään mittaan, että lähdenkö siihen ehdolle. Puoluejohdon tehtävät ovat erittäin mielenkiintoisia ja vastuullisia. Viime kädessä siellä muodostetaan kokoomuksen linjaa ja myöhemmin Suomen linjaa. Ne ovat mielenkiintoisia tehtäviä.

Arvioitteko puheenjohtajakysymystä?

– Se asia aktivoituu lähinnä Petteri Orpon omien päätösten kautta, jos on aktivoituakseen.

Eli jos Petteri Orpo ilmoittaa, että hän ei enää tavoittele jatkoa, niin sitten teidän harkintanne muuttuu?

– Toki silloin muuttuu tietysti aina puolueessa, jos puolueen puheenjohtaja vaihtuu, mutta tällainen asia ei tällä hetkellä mitenkään vireillä.

Kysyn vielä, että tulee selväksi, niin jos Petteri Orpo ilmoittaa, että hän tavoittelee jatkokautta, niin te ette lähde haastamaan?

– Semmoinen ei ole mitenkään vireillä tässä vaiheessa.

Ette kuitenkaan sulje sitä vielä pois?

– Semmoinen ei ole mitenkään vireillä, enkä lähde kaikkia maailman eri asioita sulkemaan pois.

Ei totta kai, mutta yritän palvella tässä katsojia, että saadaan niin selkeä vastaus kuin tässä tilanteessa on mahdollista saada.

– Ei ole tällä hetkellä mitään sellaista vireillä ja meillä puolueella menee oikein hyvin ja Petteri on toiminut hyvin puheenjohtajana.

