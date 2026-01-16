Puolustusministeri Antti Häkkästä (kok.) pidetään yhtensä mahdollisena kokoomuksen puheenjohtajaehdokkaana tulevaisuudessa.
MTV Uutiset teetti vuodenvaihteessa perinteiset kyselyt puolueiden piiripäättäjille ja kokoomuslaisista vastaajista lähes puolet toivoi, että puheenjohtaja Petteri Orpolle tulisi vastaehdokas ensi kesän puoluekokouksessa.
Lue myös: MTV:n kysely: Lähes puolet kokoomuksen piireistä haluaa vastaehdokkaan Petteri Orpolle
Puolustusministeri Antti Häkkänen ei ottanut selkeää kantaa asiaan MTV:n Uutisextrassa Jaakko Loikkasen haastattelussa.
Olisiko se hyvä asia, että käytäisiin puheenjohtajakisa?
– Tällä hetkellä ei ole tämän asian suhteen mitään vireillä. Petteri Orpo on toiminut menestyksekkäästi puolueen puheenjohtajana ja pääministerinä ja meillä on erittäin hyvin toimiva puolue, niin puoluejohdossa kuin hallituksen johdossa.
Milloin te itse teette päätöksiä liittyen ensi kesän puoluekokoukseen?