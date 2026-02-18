Kokoomus jätti viime viikolla tutkintapyynnön jäsenrekisterin mahdollisesta väärinkäytöstä.

Kokoomuksen puoluesihteeri Maggie Keskinen kertoo MTV Uutisille, että kesän puoluekokouksen ilmoittautumisen avaamista on viivästetty jäsenmaksuepäselvyyksien vuoksi.

Kokoomuksen jäsenrekisteriä on mahdollisesti käytetty väärin jakamalla jäsentietoja henkilölle, joka olisi näiden tietojen perusteella maksanut vuoden 2025 lopulla 191 jäsenmaksua kahdeksaan eri Kokoomusnuorten jäsenyhdistykseen. Kokoomus on tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille.

Kokoomusjärjestöjen kuten Kokoomusnuorten jäsenmäärä vaikuttaa järjestön vaikutusvaltaan ja muun muassa kokoomuksen puoluekokouksen äänimäärään.

Keskisen mukaan puolue varmistaa nyt, että edustusoikeudet puoluekokouksessa muodostuvat oikein perustein. Puolue on yhteydessä ihmisiin, joiden jäsenmaksu on maksettu heidän puolestaan.

– Me käydään läpi näitä, että tavoitetaan nämä ihmiset. Onko ollut tästä (jäsenmaksun maksamisesta) tietoa ja jos on ollut lupa, sitten se asia on kunnossa eikä siinä ole mitään erityistä. Jos ei ole ollut lupaa, sitten poistetaan näistä edustuslaskelmista, sanoo Keskinen MTV Uutisille.

Keskinen arvioi, että puoluekokouksessa 191:n henkilön vaikutus vastaisi suunnilleen joitakin ääniä. Kokoomuksen puoluekokous järjestetään Jyväskylässä 5.–7.6.2026.

Äänestystulokset voivat olla pienestä kiinni

Tilanteesta riippuen pienelläkin äänimäärällä voi olla ratkaiseva merkitys.

Kokoomuksen puoluekokouksen äänestysjärjestelmä ei ole aivan yksinkertainen. Esimerkiksi vuoden 2024 varapuheenjohtajavaalissa annettiin 764,4 ääntä. Antti Häkkänen sai niistä 603,2, Anna-Kaisa Ikonen 566,2 ja Karoliina Partanen 409,4 ääntä. Partanen voitti varapuheenjohtajistosta ulos jääneen Sari Multalan vain 0,4:n äänen erolla.

Puoluesihteeri Keskinen sanoo, että teoriassa muiden jäsenmaksuja maksamalla voi vaikuttaa moneenkin asiaan.

– Kaikki meidän puolueen sisäinen päätöksenteko ja miten ne valtasuhteet jakaantuvat, niin teoriassa jäsenmaksuja maksamalla voi kaikkiin näihin vaikuttaa, sanoo Keskinen.

Tulevaa sisäistä päätöksentekoa ovat esimerkiksi piirihallitusten kansanedustajaehdokasvalinnat ja kokoomusnuorilla liittokokous.

Puoluesihteeri Maggie Keskinen ei lähde arvioimaan sitä, miksi joku on maksanut muiden henkilöiden jäsenmaksuja.

Maksaja on puolueen tiedossa. Tietojen kerääjä tai luovuttaja ei ole ainakaan kaikilta osin tiedossa tai tietoisuutta ei ole kerrottu julkisuuteen.