Pääministeri Petteri Orpo puhuu kokoomuksen puheenjohtajapäivillä. Onko rintataskussa suuri uutinen?

Petteri Orpo kertoo kevätkauden tavoitteista kokoomuksen puheenjohtajapäivillä Helsingissä. MTV Uutiset näyttää tilaisuuden suorana alkaen. Orpolta on odotettu virallista vahvistusta siitä, asettuuko hän ehdolle puolueensa puheenjohtajakisaan myös ensi kesän puoluekokouksessa.

– Minusta on reilua puolueyhteisöä kohtaan, että joskus tuossa kevättalvella katselen peiliin ja ikkunasta ulos. Mietin tilanteen, ennen kuin teen lopullisen päätöksen, Orpo kommentoi Helsingin Sanomissa syksyllä.

Onko peiliin ja ikkunasta katsottu, ja onko vielä kevättalvi? Orpon mielenmaisemasta saadaan kokouksessa tähänkin selkoa.

Onko haastajia?

Toistaiseksi on auki, saisiko Orpo pj-kisaan lähtiessään haastajia. Puolustusministeri Puolustusministeri Antti Häkkänen ei ottanut selkeää kantaa asiaan MTV:n Uutisextrassa Jaakko Loikkasen haastattelussa tammikuun puolivälissä.

– Tällä hetkellä ei ole tämän asian suhteen mitään vireillä. Petteri Orpo on toiminut menestyksekkäästi puolueen puheenjohtajana ja pääministerinä ja meillä on erittäin hyvin toimiva puolue, niin puoluejohdossa kuin hallituksen johdossa.

Milloin te itse teette päätöksiä liittyen ensi kesän puoluekokoukseen?

– Arvioin varapuheenjohtajakysymystä kevään mittaan, että lähdenkö siihen ehdolle. Puoluejohdon tehtävät ovat erittäin mielenkiintoisia ja vastuullisia. Viime kädessä siellä muodostetaan kokoomuksen linjaa ja myöhemmin Suomen linjaa. Ne ovat mielenkiintoisia tehtäviä.

Arvioitteko puheenjohtajakysymystä?

– Se asia aktivoituu lähinnä Petteri Orpon omien päätösten kautta, jos on aktivoituakseen.