Kokoomuslaiset haluavat mennä seuraaviin eduskuntavaaleihin Petteri Orpon johdolla. Samalla hänelle kuitenkin kaivataan vastaehdokasta ensi kesän puheenjohtajavaaleihin.

Tämä käy ilmi MTV Uutisten teettämästä kyselystä puolueiden piiripäättäjille.

46 prosenttia MTV Uutisten teettämään kyselyyn vastanneista kokoomuksen piiripäättäjistä haluaa, että Petteri Orpolle tulee vastaehdokas ensi kesän puoluekokouksen puheenjohtajavaaleissa.

MTV

Kokkolalaisen Max Björkskogin mukaan vastaehdokas olisi hyvä puoluedemokratian kannalta.

– Mutta kuka uskaltaa lähteä Orpoa vastaan. Hän on niin vahvoilla kyllä, mutta toimivan puoluedemokratian takia olisi hyvä, että hänellä olisi vastaehdokas, vaikka tulos olisi mikä se on. Tulisi tervettä keskustelua, pohtii Björkskog.

Vaikka istuvalle puheenjohtajalle kaivataankin vastaehdokasta, 62 prosenttia MTV:n kyselyyn vastanneista piiripäättäjistä, haluaa mennä seuraaviin eduskuntavaaleihin Petteri Orpon johdolla.

16 prosenttia haluaisi mennä vaaleihin puolustusministeri Antti Häkkäsen johdolla ja 12 prosenttia kyselyyn vastanneista kannattaa ulkoministeri Elina Valtosta.

MTV

Joensuulainen piiripäättäjä Pasi Hartikainen ei halua Orpolle vastaehdokkaita tässä vaiheessa.

–Toivon, että hänen johdollaan mennään seuraaviin vaaleihin, sanoo Hartikainen MTV Uutisten haastattelussa.

Petteri Orpon arvosana puolueen puheenjohtajana on laskenut vuoden 2024 pohjoiskorealaisista lukemista. Silloin 100 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Orpo on pärjännyt erittäin tai melko hyvin kokoomuksen puheenjohtajana. 2025 vastaava luku oli 91 prosenttia.

MTV

Yli puolet peruisi hallituksen tekemän päätöksen

60 prosenttia kyselyyn vastanneista kokoomuslaisista piiripäättäjistä haluaisi perua jonkin hallituksen tekemän päätöksen.

Kotitalousvähennykseen tehdyt muutokset, taksiuudistuksesta seurannut taksamittaripakko, aikuiskoulutustuen lakkauttaminen sekä arvonlisäveron nostaminen 25,5 prosenttiin ovat esimerkkejä päätöksistä, joista kokoomuslaiset piiripäättäjät haluaisivat luopua.

Myös länsirata, eli niin kutsuttu Turun tunnin juna mainittiin useassa vastauksessa. Länsirata on puolueen puheenjohtajan pääministeri Petteri Orpon lempihankkeita.

Kokoomus onnistunut hallituksessa

91 prosenttia kyselyyn vastanneista kokoomuslaisista piiripäättäjistä on sitä mieltä, että puolue on onnistunut erittäin tai melko hyvin hallituksessa. Syy tähän on monelle hallitusohjelmasta kiinnipitäminen.

– Ennakko-odotukset olivat kahdenlaisia koska oli uusi kokoonpano ja siinä on ollut haasteita, mutta ne ovat perussuomalaisten ongelmia, eivät hallituksen ongelmia.

Onko Orpo ollut riittävän jämäkkä?

– On, hallitus on toiminnassa ja hallitus on toimintakykyinen, sanoo Hartikainen.

Häkkänen ainoa kärkikolmikosta, jonka arvosana on noussut

Pääministerin tehtävässä Petteri Orpo on onnistunut erittäin tai melko hyvin 92 prosentin mukaan tämän vuoden kyselyssä. 97 prosenttia kyselyyn vastanneista oli tätä mieltä 2024.

Myös ulkoministeri Elina Valtosen suosio on laskenut hieman viime vuoden 97 prosentista. 2025 kyselyyn vastanneista piiripäättäjistä 93 prosenttia on sitä mieltä mieltä, että Valtonen on pärjännyt erinomaisesti tai melko hyvin.

Vastaava prosenttiluku on puolustusministeri ja kokoomuksen varapuheenjohtajalla Antti Häkkäsellä 95. Häkkäsen suosio on siis noussut vuoden 2024 88 prosentista.

MTV Uutiset teetti kyselyn yhteistyössä Corefinerin kanssa. 76 kokoomuslaista piiripäättäjää vastasi kyselyyn ja vastausprosentti oli 57. Verkkokysely toteutettiin 2.12.2025 - 18.12.2025 välisenä aikana.