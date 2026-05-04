Eteläkorealaisella aluksella räjähti sekä syttyi tulipalo Hormuzinsalmessa, sanoo Etelä-Korean ulkoministeriö.
Ulkoministeriön mukaan räjähdys tapahtui Arabiemiraattien edustalla ankkuroituna olleella eteläkorealaisen merenkulkuyrityksen aluksella. Räjähdys ja siitä seurannut tulipalo eivät tiettävästi aiheuttaneet henkilövahinkoja.
Etelä-Korean ulkoministeriö ei sanonut syytä räjähdykselle. Etelä-Korean yleisradioyhtiön KBS:n mukaan maan ulkoministeriö selvittää, oliko alukseen isketty.
Media: Iran ampui varoituslaukauksia yhdysvaltalaisaluksia kohti
Iranin valtiollisen television mukaan Iranin laivasto ampui varoituslaukauksena risteilyohjuksen, raketteja sekä drooneja lähelle Hormuzinsalmella kulkeneita yhdysvaltalaisia sota-aluksia.
Aiemmin Iranin valtiollisessa mediassa uutisoitiin Iranin osuneen yhdysvaltalaisalukseen, mutta Yhdysvallat kiisti näin tapahtuneen.
Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom ilmoitti, että yhdysvaltalaiset sota-alukset ovat parhaillaan Persianlahdella kuljettuaan Hormuzinsalmen läpi. Centcom tiedotti kahden yhdysvaltalaisen kauppa-aluksen päässeen salmen läpi.