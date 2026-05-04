Onlyfans-malli rynni areenalle kesken snookerin MM-finaalin.
Sheffieldissä pelattava snookerin MM-finaali keskeytyi sunnuntaina kolmannen erän aikana hetkeksi, kun katsomosta aitojen yli areenalle hyppäsi nainen.
Hänen kuultiin esittävän huutelua. Nainen vaikutti räimivän Britannian yleisradioyhtiö BBC:tä, joka televisioi MM-snookeria.
– Kuka v***u edes maksaa tv-lupamaksun? Kukaan ei maksa tv-lupamaksua. V***t BBC:stä, v***t snookerista, v***t kaikista, hänen huuteluaan on siteerattu brittimediassa.
Nainen paljastui Onlyfansiin sisältöä tekeväksi Sasha Swaniksi. Hän kertoi itse sosiaalisessa mediassa, että hänet heitettiin ulos snooker-näyttämöltä.
– Se ei mennyt niin kuin halusin, Swan kertoi.
Onlyfans-malli jatkoi, että hän olisi halunnut saada rintansa esille.
Tuomari Rob Spencer sai esteltyä aidan ylittänyttä Swania pääsemästä pidemmälle.
Sasha Swan käänsi huomion itseensä snookerin suurottelussa.IMAGO/Sportimage/ All Over Press
Tänään maanantaina jatkuneessa snookerin MM-finaalissa vastakkain pelaavat englantilainen Shaun Murphy ja kiinalainen .