Kenen kesäloma on tärkein? Tämä päivän kuuma aihe on käsittelyssä illan Asian ytimessä -ohjelmassa kello 19.30.
Opetusministeriö selvittää parhaillaan koululaisten kesäloman siirtoa kahdella viikolla.
Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kertoo MTV Uutisille, että kesälomien siirrosta käynnistynyt selvitys on pian viimeistelyvaiheessa.
Tämän lisäksi Adlercreutz ehdottaa jopa ylimääräistä lomaviikkoa huhtikuulle.
Opettajat ovat tyrmänneet ajatuksen lomien siirtämisestä, kun taas moni yrittäjä toivoisi lomakauden ajoittuvan myöhemmäksi.
Asian ytimessä -ohjelmassa aiheesta keskustelevat OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto sekä matkailualan vaikuttaja Ville Aho.
Keskustelua johtaa Eerikki Pitkänen.