Seurat alkavat saada suurempia korvauksia CHL:ssä pelaamisesta.

Jääkiekon Mestarien liiga eli CHL ei ole lyönyt läpi varsinaiseksi hittituotteeksi. Suomalaisseurat ovat kritisoineet sarjassa pelaamisen tuovan taloudellisia tappioita.

CHL kertoo tiedotteessaan käyneensä seurojen ja liigojen kanssa tiivistä vuoropuhelua ymmärtääkseen toiminnallisia ja taloudellisia haasteita.

CHL alkaa maksaa seuroille ensi kaudella suurempia korvauksia. Se jakaa tulevalla sesongilla rahaa kaikkiaan 3,2 miljoonaa euroa, kun tällä kaudella kokonaispotti oli 2,54 miljoonaa euroa.

Runkosarjassa pelaamisesta seuroille maksetaan ensi kaudella 10 000 euroa viime kautta enemmän: 90 000 euroa per seura, mikä on CHL:n tähän asti suurin määrä.

Neljännesvälieriestä, puolivälieristä ja välieristä seuroille maksettavat summat jopa tuplataan 15 000 eurosta 30 000 euroon seuraa kohden.

CHL-mestari palkitaan viime kauden tapaan 100 000 eurolla ja kakkonen 50 000 eurolla.

CHL maksaa lisäksi finaalin vierasjoukkueelle yhä 50 000 euroa kulujen kattamiseksi.

Vähitellen lisää

CHL kertoo, että se haluaa varmistaa pitkän aikavälin taloudellisen kestävyyden.

CHL:n puheenjohtaja Jörgen Lindgren vakuuttelee, ettei suuremmissa korvauksissa ole kyse kertaluontoisesta muutoksesta, vaan CHL pyrkii vähitellen lisäämään seuroille maksettavaa taloudellista tuottoa tulevina kausina.

CHL:ää pelataan 24 joukkueen voimin. Suomesta sarjassa olivat tällä kaudella mukana Lukko, Ilves ja KalPa. Kaikki putosivat puolivälierissä.

Mestaruuden voitti Frölunda. Se päihitti