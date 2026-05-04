Moni kauhistui, kuinka kauheaan kuntoon vapun kymmenet tuhannet juhlijat jättivät Helsingin Kaivopuiston. Yksi syy, miksi niin moni näki sotkun, on roskavaikuttaja Eino Oinio.

Roskavaikuttaja Eino Oinio kävi kuvaamassa Helsingin Kaivopuistossa vappujuhlijoiden sotkua aamuviideltä lauantaina, juuri ennen kuin puistoa alettiin siivota.

– Sieltä paljastui aikamoinen kadotus ja tuho, hän kertoi MTV Uutiset Liven haastattelussa maanantaina.

Näky oli sen verran kammottava, että hänen puistossa kuvaamansa videon on nähnyt jo lähes 2 miljoonaa ihmistä.



Jos Eino Oinion video vapun jälkeisestä Kaivopuistosta ei näy sinulla. Katso se tästä.

Kallista siivoamista

Oinio tiesi olla paikalla kuvaamassa, koska on aiemmin osallistunut vapun jälkeiseen siivoamiseen ja kuvannut Kaivopuistossa.

– Isompien kansanjuhlien jälkeen se on valitettavasti tavanomainen näky, joka toistuu vuosi toisensa jälkeen, hän toteaa.

Helsingillä meni vappuroskien siivoamiseen viime vuonna 88 000 euroa. Tämän vuoden summaa ei ole vielä kerrottu.