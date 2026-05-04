Valioliiga-debytantti Jesse Derry sai lisähappea.
18-vuotias Chelsea-lupaus Jesse Derry pääsi maanantaina pelaamaan ensimmäistä jalkapallon Englannin Valioliigan otteluaan.
Se päättyi kuitenkin ikävästi ensimmäisen puoliajan lopulla.
Kotijoukkue Chelsean vasemmalla laidalla pelanneen Derryn ja Nottingham Forest -puolustaja Zach Abbottin päät kolahtivat yhteen rangaistusalueella.
Abbott pystyi itse kävelemään viheriöltä vaihtoon.
Derry sen sijaan loukkaantui pelottavan näköisesti. Selällään maanneelle nuorukaiselle jouduttiin antamaan lisähappea ja hänet kannettiin paareilla pois kentältä.
Jesse Derryä hoidettiin kentän pinnassa./All Over Press
Peli keskeytyi yli 10 minuutiksi. Chelsea sai tilanteesta rangaistuspotkun, mutta Cole Palmer ei onnistunut maalinteossa.
Vierasjoukkue Nottingham johti ottelua 2–0. Se on painellut toisella puoliajalla jo 3–0-johtoon.
Derry on pelannut Englannin nuorisomaajoukkueissa.
Jesse Derry tiedetään lupaavaksi pelaajaksi.