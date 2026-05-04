Cancel-elokuvan jatko-osa julkaistaan ensi vuonna.

YouTubesta tutut Santtu ja Weksi nähdään ensi keväänä jälleen valkokankaalla, kun Cancel-elokuvan jatko-osa saa ensi-iltansa.

Muissa rooleissa nähdään Ihan Just Imus -kanavan Olli ja Konsta sekä Helmi Kantola, Ella Hautajärvi, Niko Meuronen, Mandimai, Elastinen, Ilona Chevakova, Ville Tiihonen, Iikka Forss, Sami ’Bigi’ Palonen, Burgerimies Ossi Lahtinen, fitness-tubettaja Kerttu Rissanen, Touko-Pouko Jukka Rasila ja Arto Nyberg.



Elokuvan käsikirjoittaa Olli Koivula ja ohjaa edellisen elokuvan tapaan Tuukka Temonen.

Temoselta kysyttiin aikaisemmin tänä keväänä suorassa Jussi-gaalan lähetyksessä nähdäänkö elokuvasta vielä toinen osa.

– Jos hittikaava on tehty, ei kai sitä kannata jättää käyttämättä, hän vihjaili tuolloin.