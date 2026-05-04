Karita Tykkä kertoo tuoreessa haastattelussa syöpädiagnoosistaan.

Hyvinvointiyrittäjä Karita Tykkä, 49, kertoo Voi hyvin -lehdessä, että hänellä todettiin tyvisolusyöpä kesällä 2025.

Lehden tuoreessa numerossa Tykkä kertoo menneensä viime kesänä rutiininomaiseen luomitarkastukseen. Yksi luomi herätti lääkärin huomion.

Luomenpoiston ja tutkimusten jälkeen Tykällä todettiin tyvisolusyöpä.

Tyvisolusyöpä kehittyy yleensä hitaasti, eikä ole hengenvaarallinen, mutta hoitamattomana saattaa vaurioittaa paikallisia kudoksia. Lehti kirjoittaa kyseessä olevan Suomen yleisin syöpä.

– Nyt ajattelen, että olin onnekas. Jos ihmisen täytyy saada jokin syöpä, niin tämä on niistä vaarattomin, Tykkä toteaa lehdelle.

Tykkä kertoo, että luomenpoiston jälkeen hänen mielessään pyöri synkkiä ajatuksia ja hän sanoo vajonneensa hetkeksi pimeyteen.

– En ole ollut koskaan masentunut. Nyt kuitenkin tuntui siltä, ilo oli poissa. Tuntui siltä, etteivät ajatukseni eivät olisi olleet edes omiani, Tykkä kertoo lehden haastattelussa.