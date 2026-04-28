Suomen suurimmat vainajatilat ovat valmistuneet Helsingin Malmin hautausmaan alueelle.
Uudessa rakennuksessa on viisi erillistä tornia, joihin mahtuu yhteensä noin 300 vainajaa.
Rakennuksesta löytyy lisäksi neljä hyvästelytilaa, joista kahdessa on mahdollisuus myös vainajan pesuun.
Tiloissa on otettu huomioon myös eri kulttuurien tarpeet.