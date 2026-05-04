Tanner sai potkut Keskipohjanmaa-lehdestä viime keväänä.

Lapin Kansan päätoimittaja Suvi Tanner on saanut International Press Instituten (IPI) Suomen-ryhmän sananvapauspalkinnon.

Palkinnolla kunnioitetaan Tannerin rohkeutta puolustaa Keskipohjanmaa‑lehden journalistista päätösvaltaa ja riippumattomuutta omistajayhtiö Hilla Groupin sisäistä painostusta vastaan. Yhtiö irtisanoi Keskipohjanmaan päätoimittajana toimineen Tannerin.

Sananvapauspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan laajasti edistänyt sanan- ja lehdistönvapauden toteutumista sekä journalistien ja median toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan avoimuutta.

