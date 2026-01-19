Lapsi joutui hain hyökkäyksen kohteeksi Australiassa.
Hai puri 12-vuotiasta poikaa vakavin seurauksin Sydneyn satamassa maanantaina.
Hyökkäys tapahtui, kun poika hyppi ystäviensä kanssa kiviltä veteen rannalla Vauclusen alueella Sydneyn satamassa. Paikka sijaitsee noin yhdeksän kilometrin päässä kaupungin liikekeskustasta.
Poliisin mukaan ystävien nopea toiminta luultavasti pelasti lapsen hengen, kertovat muun muassa ABC News ja The Guardian. Kaverit auttoivat poikaa, kunnes pelastushenkilöstö sai hänet nostettua veneeseen.
Pojan molemmissa jaloissa oli vakavia vammoja. Viimeisimpien tietojen mukaan lapsi on kriittisessä tilassa.
Hyökkäyksestä epäillään härkähaita. National Geographicin mukaan lajin edustajat pärjäävät sekä suolaisessa että makeassa vedessä. Rankkasateet olivat tuoneet Sydneyn satamaan paljon makeaa vettä hyökkäystä edeltävänä päivänä, minkä epäillään vaikuttaneen haiden liikkumiseen alueella.
Viranomaisten arvion mukaan haita on voinut houkutella myös veteen hyppimisestä aiheutunut loiskinta.