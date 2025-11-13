Hai veti miehen varusteineen pinnan alle, mutta tämä selvisi tilanteesta kuin ihmeen kaupalla vahingoittumattomana.

Purjelautailemassa ollut mies joutui kasvokkain epäillyn valkohain kanssa Länsi-Australiassa maanantaina.

Hain hyökkäyksen kohteeksi joutunut Andy McDonald, 61, selvisi tilanteesta vahingoittumattomana, mutta hai haukkasi miehen laudasta suurehkon palasen.

– Ajattelin vain, että se oli tässä. Tämä on se hetki, jolloin elämäni päättyy, McDonald kertaa tapahtumia uutistoimisto Reutersille.

Hyökkäys tallentui myös videolle, jossa näkyy, kuinka McDonald lautoineen katoaa pinnan alle, minkä jälkeen vesi alkaa roiskua.

Videon voit katsoa jutun alusta. Videolla McDonald kertoo myös hetkestä, kun hai veti hänet varusteineen veden alle.

– Siinä kohtaa aloin lyödä sitä ja painia sen kanssa, hän kertoo.

Purjelautailemista mies aikoo dramaattisesta kohtaamisesta huolimatta jatkaa.